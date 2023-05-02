Рада ухвалила законопроєкт про створення в Києві Національного військового меморіального кладовища
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Струмковський Володимир / УНІАН
Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про створення в Києві Національного військового меморіального кладовища.
Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
За це рішення проголосували 322 нардепи.
Законопроєкт передбачає виділення землі у Дніпровському районі Києва для створення меморіального кладовища. Його планують облаштувати біля селища Биківня.
- Національне військове меморіальне кладовище передбачає цілий комплекс споруд і площ. Це, зокрема, саме військове кладовище на 50 тисяч поховань, колумбарій, ритуальна будівля та інші необхідні споруди для організації почесних поховань, а також музейний комплекс. Для затвердження концепції та архітектурного рішення НВМК проведуть архітектурний конкурс. Загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.
- 4 жовтня Кабмін ухвалив рішення створити нову державну установу — Національне військове меморіальне кладовище.