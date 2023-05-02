Рада ухвалила законопроєкт про створення в Києві Національного військового меморіального кладовища

Новини

Струмковський Володимир / УНІАН

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про створення в Києві Національного військового меморіального кладовища.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 322 нардепи.

Законопроєкт передбачає виділення землі у Дніпровському районі Києва для створення меморіального кладовища. Його планують облаштувати біля селища Биківня.