Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 18 серпня

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Reuters / «Бабель»

Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 діб.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Дію воєнного стану і мобілізацію продовжать із 20 травня до 18 серпня 2023 року. Парламент проголосував за це рішення всьоме з початку повномасштабної війни.