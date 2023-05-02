Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 18 серпня
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- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 діб.
Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Дію воєнного стану і мобілізацію продовжать із 20 травня до 18 серпня 2023 року. Парламент проголосував за це рішення всьоме з початку повномасштабної війни.
- 1 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти № 9259 та № 9260 про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
- Від початку російського вторгнення в Україні запроваджений воєнний стан й оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати із країни, окрім особливих винятків.