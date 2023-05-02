Колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета призначили першим проректором Чернігівської політехніки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міністерство освіти і науки України
Колишнього міністра освіти і науки Сергія Шкарлета призначили першим проректором Національного університету «Чернігівська політехніка».
Про це повідомляє «Суспільне».
До призначення міністром у грудні 2020 року Шкарлет був ректором Чернігівської політехніки.
- 20 березня Верховна Рада підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки. Замість нього призначили Оксена Лісового — директора Малої академії наук.