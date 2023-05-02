Колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета призначили першим проректором Чернігівської політехніки

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Міністерство освіти і науки України

Колишнього міністра освіти і науки Сергія Шкарлета призначили першим проректором Національного університету «Чернігівська політехніка».

Про це повідомляє «Суспільне».

До призначення міністром у грудні 2020 року Шкарлет був ректором Чернігівської політехніки.