Гео Лерос заявив, що виграв у Верховної Ради справу про відсторонення від засідань

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Народний депутат Гео Лерос виграв суд у Верховної Ради щодо незаконного відсторонення його від відвідування пленарних засідань.

Про це він повідомив 2 травня.

«Правильно наголосити, що я виграв суд саме у Зеленського і Єрмака, які безсовісно «нагнули» і без того «нагнутий» парламент», — написав Лерос.

Ідеться про інцидент у листопаді 2021 року. Тоді Гео Лерос запитав у голови СБУ під час засідання Ради: «Коли агент Кремля [Андрій] Єрмак сяде за державну зраду?» А також показав середній палець у бік, де сидів Єрмак. 23 лютого 2023 року Рада щонайменше до вересня позбавила Лероса права брати участь у пленарних засіданнях.

Згідно з регламентом Верховної Ради, на пленарному засіданні промовець не повинен вживати образливих висловлювань або непристойних слів. У разі порушення головуючий попереджає його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ, у разі повторного порушення — позбавляє права виступу на цьому пленарному засіданні.