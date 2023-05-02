Гео Лерос заявив, що виграв у Верховної Ради справу про відсторонення від засідань
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Народний депутат Гео Лерос виграв суд у Верховної Ради щодо незаконного відсторонення його від відвідування пленарних засідань.
Про це він повідомив 2 травня.
«Правильно наголосити, що я виграв суд саме у Зеленського і Єрмака, які безсовісно «нагнули» і без того «нагнутий» парламент», — написав Лерос.
Ідеться про інцидент у листопаді 2021 року. Тоді Гео Лерос запитав у голови СБУ під час засідання Ради: «Коли агент Кремля [Андрій] Єрмак сяде за державну зраду?» А також показав середній палець у бік, де сидів Єрмак. 23 лютого 2023 року Рада щонайменше до вересня позбавила Лероса права брати участь у пленарних засіданнях.
Згідно з регламентом Верховної Ради, на пленарному засіданні промовець не повинен вживати образливих висловлювань або непристойних слів. У разі порушення головуючий попереджає його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ, у разі повторного порушення — позбавляє права виступу на цьому пленарному засіданні.
- У березні 2020 року Лерос заявив, що брат на той час іще помічника президента Андрія Єрмака Денис «барижить державними посадами», а Зеленського він звинуватив у «злитті зі старою системою» та порушенні передвиборчих обіцянок. 2 вересня 2020 року Лероса виключили з фракції «Слуга народу», зараз він позафракційний.