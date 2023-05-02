З міста Оріхів Запорізької області евакуювали всіх дітей

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З міста Оріхів Запорізької області, яке росія щоденно обстрілює, евакуювали всіх дітей.

Про це заступниця міського голови Світлана Мандрич сказала в коментарі проєкту «Новини Приазовʼя».

«З міста Оріхів вивезли всіх дітей. Наразі у нас немає дітей у місті. У селі Новопавлівка залишається ще шість дітей, це дві сімʼї. Зараз з ними проводиться робота щодо необхідності евакуації», — повідомила Мандрич.

У самому Оріхові залишилось ще близько 1 400 людей, ще 300 людей проживають у трьох селах громади (Новопавлівка, Новоданилівка і Новоандріївка).

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