З міста Оріхів Запорізької області евакуювали всіх дітей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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З міста Оріхів Запорізької області, яке росія щоденно обстрілює, евакуювали всіх дітей.
Про це заступниця міського голови Світлана Мандрич сказала в коментарі проєкту «Новини Приазовʼя».
«З міста Оріхів вивезли всіх дітей. Наразі у нас немає дітей у місті. У селі Новопавлівка залишається ще шість дітей, це дві сімʼї. Зараз з ними проводиться робота щодо необхідності евакуації», — повідомила Мандрич.
У самому Оріхові залишилось ще близько 1 400 людей, ще 300 людей проживають у трьох селах громади (Новопавлівка, Новоданилівка і Новоандріївка).
- 7 березня 2023 року Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Обовʼязкова евакуація дітей буде за супроводом одного з батьків, людини, яка їх замінює, або іншого законного представника.