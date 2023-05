Aerosmith анонсували прощальний тур — всім учасникам гурту вже за 70

Новини

Американський рок-гурт Aerosmith анонсував свій прощальний гастрольний тур, який розпочнеться у вересні 2023 року.

Тур під назвою “Peace Out” стартує 2 вересня в американському штаті Філадельфія. Музиканти обіцяють дати 40 концертів, присвячених півстолітній карʼєрі.

Фінальним виступом Aerosmith стане шоу в Монреалі, яке заплановане на 26 січня 2024 року. «Я думаю, час настав», — прокоментував гітарист Джо Перрі рішення групи завершити гастрольну діяльність.

Всім учасникам гурту вже виповнилося 70 років, а лідеру Стівену Тайлеру — 75 років.

У ході виступів Aerosmith виконають хіти різних років, такі як “Crazy”, “Janieʼs Got a Gun” та “Livin on the Edge”.