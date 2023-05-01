Пріоритет — АЕС та відновлювальна енергія: уряд схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року

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Кабінет міністрів схвалив нову Енергетичну стратегію України. Вона передбачає основні напрямки розвитку української енергетики до 2050 року.

Про це пише пресслужба Міністерства енергетики.

Там кажуть, що в стратегії врахували наслідки війни та обстрілів енергоінфраструктури, а також результати приєднання України до європейського енергосистеми. Також планують децентралізацію генерації електрики, щоб покращити її стійкість і надійність.

Стратегічних цілей планують досягти через розвиток атомних електростанцій, відновлюваних джерел енергії, а також модернізацію систем передачі й розподілу енергії.

Крім цього, до 2050 року Україна планує досягти вуглецевої нейтральності.