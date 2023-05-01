Пріоритет — АЕС та відновлювальна енергія: уряд схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Кабінет міністрів схвалив нову Енергетичну стратегію України. Вона передбачає основні напрямки розвитку української енергетики до 2050 року.
Про це пише пресслужба Міністерства енергетики.
Там кажуть, що в стратегії врахували наслідки війни та обстрілів енергоінфраструктури, а також результати приєднання України до європейського енергосистеми. Також планують децентралізацію генерації електрики, щоб покращити її стійкість і надійність.
Стратегічних цілей планують досягти через розвиток атомних електростанцій, відновлюваних джерел енергії, а також модернізацію систем передачі й розподілу енергії.
Крім цього, до 2050 року Україна планує досягти вуглецевої нейтральності.
- 5 березня президент Зеленський заявив, що Україна вже почала готуватися до наступного опалювального сезону. Енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони мають посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами, а також дати громадянам більше можливостей у приватних будинках генерувати електроенергію, наприклад, за рахунок сонячних панелей.
- 10 жовтня 2022 року росія почала атакувати енергетичну інфраструктуру України. У період з жовтня 2022 року по лютий 2023-го росіяни завдали 225 ударів по 112 обʼєктах критичної цивільної інфраструктури України. Збитки інфраструктури України перевищують $10 мільярдів — це стосується енергетичної, газової та теплової галузей.