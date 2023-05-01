Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Україна вже виробляє запчастини для західної техніки
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- Олексій Ярмоленко
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МВД / Flickr
Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що в Україні вже виробляються запчастини для західної техніки. Він каже, що наразі працюють три лінії з обслуговування та ремонту техніки.
Про це Резніков розповів в інтервʼю телемарафону.
«У нас є три лінії обслуговування і ремонту. Дрібний простий ремонт, поточний, прямо на полі бою, де наші екіпажі навчені знають, як це зробити. Наша задача — забезпечити їх запчастинами. Деякі запчастини ми вже навіть виготовляємо на українському ринку для західної техніки, наші підприємства, і не тільки державні, а й приватні, фантастично навчилися робити деякі речі», — заявив він.
Друга лінія ремонту більш складна, вона виконується на українських підприємствах недалеко від лінії фронту в тих містах, де є для цього потужності.
Резніков каже, що українські техніки навчилися робити ремонт і середнього рівня складності. Але для цього теж потрібні запчастини, креслення, постійно ведуться перемовини про дозволи, ліцензії тощо.
Третя лінія ремонту — найбільш складна, для цього техніку доведеться відправляти за кордон. У країнах-партнерах збудували хаби для ремонту військової техніки.
- Україна та Чехія підготували шість спільних проєктів з виробництва зброї та боєприпасів, навчальних літаків, а також ремонту танків.
- Німецький оборонний концерн Rheinmetall будує центр обслуговування військової техніки в румунському місті Сату-Маре. Там ремонтуватимуть зброю, яку використовують Сили оборони України у війні проти росії.