Під час ракетного обстрілу росія пошкодила розподільні електромережі — знеструмлено частину споживачів Дніпра й області
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- Ангеліна Шеремет
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Під час нічного ракетного обстрілу росія пошкодила розподільні електромережі — знеструмлено частину споживачів Дніпра та області.
Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив 1 травня.
Також ускладнилася ситуація з електропостачанням на Херсонщині — через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7,1 тисячі — в області.
Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.
- Уночі з 30 квітня на 1 травня росія завдала чергового масованого удару по Україні. Сили ППО збили 15 з 18 ракет.