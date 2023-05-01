Під час ракетного обстрілу росія пошкодила розподільні електромережі — знеструмлено частину споживачів Дніпра й області

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Під час нічного ракетного обстрілу росія пошкодила розподільні електромережі — знеструмлено частину споживачів Дніпра та області.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив 1 травня.

Також ускладнилася ситуація з електропостачанням на Херсонщині — через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7,1 тисячі — в області.

Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.