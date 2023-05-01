Папа Римський заявив, що Ватикан бере участь у «секретній миротворчій місії» в Україні

Новини

Catholic Church England and Wales / Flickr

Ватикан бере участь у секретній миротворчій місії, щоб спробувати «покласти край війні між росією та Україною».

Про це заявив Папа Франциск журналістам під час польоту додому після триденного візиту до Угорщини, цитує Reuters.

«Наразі йде місія, але вона ще не оприлюднена. Коли її буде оприлюднено, я розповім про неї», — сказав Папа.

Він також готовий допомогти репатріації українських дітей, яких росія депортувала.

«Святий Престол готовий зробити це [допомогти в репатріації дітей], тому що це правильно. Всі людські жести допомагають, але жести жорстокості не допомагають. Ми маємо робити все, що в людських силах», — сказав Франциск у літаку.

Папа додав, що говорив про ситуацію в Україні з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та з митрополитом Іларіоном — представником Російської православної церкви, щодо якого Україна запровадила санкції. «Ми говорили про все це. Усі зацікавлені у дорозі до миру», — сказав Папа.