Дослідники розшифрували ДНК легендарного собаки Балто

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Науковці розшифрували геном легендарного собаки-рятівника Балто. У нього виявили гени сибірського хаскі.

Про це пише BBC.

Автори дослідження взяли зразок ДНК із Музею природної історії Клівленду, де зберігається опудало Балто, щоб реконструювати його гени. Вони проаналізували генетичний набір даних 240 ссавців, а також 682 собак і вовків ХХІ століття.

Дослідники не виявили у Балто «помітного вовчого походження».

Статуя Балто у Центральному парку Нью-Йорка. Central Park

Погонщик Гуннар Каасен і Балто. Wikipedia

«Балто належав до популяції маленьких, швидких і підтягнутих їздових собак, імпортованих із Сибіру», — зазначили вчені.

Також у легендарного собаки знайшли генетичні особливості, які відрізняли його від сучасних сибірських хаскі та інших їздових собак його часу. Зокрема, він мав менший зріст і кращу здатність перетравлювати крохмаль.

Дослідники також вважають, що він походив із менш змішаної популяції хаскі, що зробило його генетично здоровішим і краще пристосованим до екстремальних умов Аляски 1920-х років.