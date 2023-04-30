Німеччина підтвердила передачу Україні другого ЗРК IRIS-T. Також у переліку — 10 вантажівок

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Herman / Flickr

Німеччина підтвердила передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Також в оновленому переліку військової допомоги є десять вантажівок.

Про це свідчать дані на сайті уряду Німеччини.

Згідно з ними, Україні передали систему IRIS-T SLM, ще вісім вантажівок Zetros (загалом їх стало 84) і дві вантажівки 8х6 з вісьмома розкатними контейнерами.