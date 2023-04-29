The Sun: В Англії в туалетній кабінці бару знайшли «конфіденційні» креслення атомного підводного човна Anson

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В Англії, у туалетній кабінці пабу Wetherspoons, що в графстві Камбрія, знайшли конфіденційні креслення атомного підводного човна Anson.

Про це повідомляє британська газета The Sun із посиланням на джерела.

У документах була ключова інформація про гідравліку Anson. Папери мали позначку «Офіційна конфіденційність» — це на один рівень нижче за секретні.

Документ знайшли разом із ремінцем Королівського флоту. Від бару пʼять хвилин ходу до верфі BAE Systems, де будують підводні човни класу Astute.

«Паб був повен людей — військових і цивільних. Я зайшов до вбиральні, а креслення та ремінець валялися на підлозі кабінки. Будь-хто міг їх знайти. Пощастило, що це не був якийсь російський шпигун під глибоким прикриттям», — розповіло джерело.

The Sun

Представник ВМС повідомив The Sun, що папери були «загальними навчальними документами», вони є частиною довідкового посібника для тих, хто служить або працює на підводному човні. Будь-хто, хто працював на підводному човні, міг скористатися цими документами.

Судно Anson спустили на воду в лютому, зараз воно базується на військово-морській базі в Шотландії для проведення ходових випробувань. Anson озброєний торпедами Spearfish та ракетами Tomahawk. Військово-морський флот описує підводний човен як «передовий військовий потенціал Великої Британії» та найдосконаліше у світі судно типу «мисливець-убивця». Ядерні реактори Anson дозволяють судну працювати 25 років без дозаправки. Судно може здійснити навколосвітню подорож, не піднімаючись із глибини на поверхню.

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