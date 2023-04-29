Уряд заборонив літери Z і V на індивідуальних номерних знаках
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Кабінет міністрів України заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням росії в Україну. Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться.
Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило 29 квітня.
Під заборону потрапляють літери Z та V і їх використання у словах замість букв «З», «С», «В», «Ф». Така заборона стосується також написів і зображень, символіки комуністичного тоталітарного та націонал-соціалістичного тоталітарного режимів.
На українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та Збройних сил росії: Сухопутних військ, Повітряно-космічних сил, Військово-морського флоту, Ракетних сил стратегічного призначення тощо.