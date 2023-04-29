В Умані загинули пʼятеро дітей, а не четверо, як вважалося раніше. Основний етап робіт рятувальники мають завершити надвечір

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МВС

Під час ідентифікації тіл в Умані стало відомо про загибель пʼятьох дітей, а не чотирьох, як вважалося раніше. Це двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчат (8, 11 і 14 років), повідомили в поліції.

Усю ніч на місці вибуху проводили рятувально-пошукові роботи, які досі тривають. Станом на ранок 23 людини загинулои, врятували 17 людей, з яких три дитини. Поранення отримали 18 людей. У лікарні лишаються пʼятеро постраждадлих, серед них — один у тяжкому стані, двоє — середньої тяжкості, уточнив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Основний етап робіт рятувальники мають завершити надвечір.

Міська влада розгорнула пʼять пунктів допомоги потерпілим і розселила в тимчасові помешкання 176 людей. На місці трагедії також працює ДНК-лабораторія для ідентифікації тіл загиблих.