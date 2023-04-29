В Умані загинули пʼятеро дітей, а не четверо, як вважалося раніше. Основний етап робіт рятувальники мають завершити надвечір
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
МВС
Під час ідентифікації тіл в Умані стало відомо про загибель пʼятьох дітей, а не чотирьох, як вважалося раніше. Це двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчат (8, 11 і 14 років), повідомили в поліції.
Усю ніч на місці вибуху проводили рятувально-пошукові роботи, які досі тривають. Станом на ранок 23 людини загинулои, врятували 17 людей, з яких три дитини. Поранення отримали 18 людей. У лікарні лишаються пʼятеро постраждадлих, серед них — один у тяжкому стані, двоє — середньої тяжкості, уточнив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Основний етап робіт рятувальники мають завершити надвечір.
Міська влада розгорнула пʼять пунктів допомоги потерпілим і розселила в тимчасові помешкання 176 людей. На місці трагедії також працює ДНК-лабораторія для ідентифікації тіл загиблих.
- Уранці 28 квітня під час масованої ракетної атаки росіян одна з них влучила в житлову девʼятиповерхівку, обваливши один підʼїзд. У ньому зареєстровані 109 людей. Повністю знищені 27 із 46 квартир. Також навколо пошкоджено близько 10 будинків і 30 автівок.
- В Умані оголошено триденну жалобу. Міська рада відкрила рахунок для допомоги постраждалим від ракетного удару.