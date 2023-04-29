Microsoft перестане випускати компʼютерні миші, клавіатури та інші аксесуари під своїм брендом
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія Microsoft перестане випускати клавіатури, миші та веб-камери під однойменним брендом і зосередиться на лінійці Surface, яка зазвичай коштує дорожче.
Про це пише The Verge.
Компанія розпродасть запаси техніки під брендом Microsoft за зниженими цінами та почне виробляти миші, клавіатури, ручки, док-станції, перехідники тощо вже під брендом Surface. Для порівняння: ергономічна клавіатура Surface коштує $129, а Microsoft — $59,99.
У Microsoft не уточнили, чи запустять лінійку недорогих аксесуарів.
- Уперше компанія випустила компʼютерну мишу під своїм брендом у 1983 році, тобто 40 років тому. Тепер, на фоні падінь продажів, Microsoft хоче збільшити свою виручку за рахунок більш дорогих аксесуарів.