Італія розблокувала ChatGPT після бану в березні

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Компанія OpenAI повідомила, що її чат-бот ChatGPT знову доступний в Італії після того, як було переглянуто і виконано низку умов про захист персональних даних. Цього вимагав італійський регулятор, повідомляє AP.

В Італії заблокували ChatGPT у березні цього року через побоювання, що методи навчання штучного інтелекту та чат-бота порушують регламент захисту даних Європейського Союзу (GDPR). Офіційні особи наказали OpenAI припинити обробку особистої інформації користувачів у країні, поки вони розглядають потенційну можливість витоку даних.

Після цього OpenAI додала елементи керування конфіденційністю до ChatGPT і дозволила користувачам вимикати історію чатів.

Італійський регулятор заявив, що буде уважно слідкувати ChatGPT і чекає, поки розробник запровадить систему перевірки віку користувачів та інформакампанію про їхнє право відмовитися від обробки своїх персональних даних для навчання алгоритмів.