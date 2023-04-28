Аукціонний дім Christieʼs виставив на торги найкоштовнішу в історії приватну колекцію ювелірних прикрас

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У травні аукціонний дім Christieʼs виставляє на торги найбільшу та найкоштовнішу приватну ювелірну колекцію. Понад 700 коштовностей (вони тут і тут) оцінюють загалом на понад $150 мільйонів.

Власниця колекції — покійна австрійська мільярдерка Гайді Гортен, яка колекціонувала твори образотворчого мистецтва та ювелірні прикраси. У її колекції ювелірних прикрас роботи Boivin, Bulgari, Cartier, Tiffany, Harry Winston та Van Cleef & Arpels. Зокрема, це діамантова каблучка Cartier «Sunrise and Ruby» з 25-каратним рубіном Pigeonʼs Blood — найнасиченішим і найціннішим з усіх рубінів. Попередня вартість каблучки — $15—20 мільйонів.

Також на торгах буде чокер із перлами, сапфірами та діамантами від Bulgari ($277—480 тисяч), перстень зі смарагдом і діамантами ($480—690 тисяч), каблучка з кольоровим діамантом від Bulgari ($2,8—4,8 мільйона), діамантове намисто Briolette of India ($9,6—14,9 мільйона), рідкісна каблучка з сапфіром та діамантом Cartier ($4,8—6,7 мільйона).

Усі гроші від аукціону підуть на користь Фонду Гайді Хортен — благодійної ініціативи, яку вона запустила у 2020 році для підтримки музею сучасного мистецтва, що вона заснувала у Відні.

Гайді Гортен

Гайді Гортен (13 лютого 1941 — 12 червня 2022) була австрійською мільярдеркою та колекціонеркою мистецтва. Вдова бізнесмена Гельмута Гортена. У травні 2020 року Forbes оцінив її статки на суму три мільярди доларів.