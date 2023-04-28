Північна Македонія стала 36-ю країною, яка підтримує створення спецтрибуналу проти росії

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Reuters / «Бабель»

Північна Македонія приєдналася до країн, які підтримують створення спецтрибуналу проти росії. Таким чином їх стало 36.

Про це 28 квітня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до справи про створення Спеціального трибуналу у справі про агресію проти України. Я ціную, що наші македонські друзі приєдналися до нашої боротьби за справедливість. Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів», — написав Дмитро Кулеба.

19 січня 2023 року Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу, вже 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення Спеціального міжнародного трибуналу для розгляду злочинів росії проти України.