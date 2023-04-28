Путін підписав закон про довічне позбавлення волі за держзраду

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Пресслужба Кремля

Путін підписав поправки до Кримінального кодексу, зокрема про довічне покарання за державну зраду.

Також посилюються покарання за злочини, повʼязаними з тероризмом. Зокрема, за статтями про теракт та диверсію максимальне покарання збільшили до 20 років, а за статтею про сприяння терористичній діяльності мінімальний поріг покарання за вербування або залучення до терористичних злочинів підвищили до семи років.

Крім того, після ухвалення цього закону за шпигунство, передачу іноземцям відомостей, що становлять держтаємницю, перехід на бік противника або надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги державі, діяльність якої, на думку Кремля, спрямована проти росії, зможуть засуджувати до довічного увʼязнення.