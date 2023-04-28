Цивільна авіація в Україні запрацює тільки при 100% гарантії безпеки
- Автор:
- Софія Телішевська
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William Hook / Unsplash
Поки в повітряному просторі України не буде 100-відсоткової безпеки, цивільна авіація не запрацює.
Про це повідомила заступниця директора з адміністративних питань в ДП «Украерорух» Оксана Ожигова.
«Усе, що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо «небезпека». Усе, що повʼязано з авіацією, ми асоціюємо зі словом «безпека». Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100-відсоткової безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано. На сьогодні ми робимо кроки, щоб якомога швидше відновити польоти, коли це буде можливим. Але зараз це все тільки підготовча робота», — зазначила вона.
Напередодні міністр транспорту Франції Клеман Бон розповів, що українські посадовці готуються до відкриття авіапростору для польотів цивільної авіації, але жодних дат чи термінів не назвав.
- Україна закрила свій повітряний простір 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення російських військ.
- 11 квітня 2023 року Державне підприємство обслуговування повітряного руху («Украерорух») повідомило, що український повітряний простір відкриють одразу після завершення воєнних дій та перемоги Збройних сил України.