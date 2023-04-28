Усі причини Заходу не давати Україні F-16 ― просто відмовки. Провідні світові медіа про війну 27 квітня

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«Бабель»

The Economist у невеликій статті від імені редакції пише про те, що Захід має надати Україні винищувачі F-16. Інакше росія може пробити діру в українській протиповітряній обороні та завдати значної шкоди спершу на Донбасі, а тоді по всій лінії фронту. Видання розбирає основні аргументи Заходу проти надання F-16 Україні: що для управління ними треба довго вчитися, що вони потребують складного обслуговування, що в Україні для них замало злітних смуг, що це спровокує росію на подальшу ескалацію. Більшість із цього, пише видання, є суто відмовками. В Україні зараз більше пілотів, ніж літаків (видання наводить дані, що з майже 125 бойових літаків, які Україна мала на початку повномасштабного вторгнення росії, втрачені щонайменше 40%). Отже, частина з них уже може почати навчатись управляти цими літаками ― і під кінець року вже повноцінно освоїть нову техніку. Щодо обслуговування літаків, то це можна робити на території Румунії та Польщі, які давно використовують F-16. Злітні смуги, насправді, найбільша проблема серед названих ― однак не можна сказати, що в Україні немає аеродромів, придатних для цих літаків. І, зрештою, є автошляхи. А щодо закидів, що надання літаків може роздратувати росію, то «навряд чи F-16 стануть причиною Третьої світової війни», відзначає видання. Так, росіяни можуть, наприклад, збільшити кількість кібератак, але із цим можна впоратися. Натомість Москва отримає чіткий сигнал, що Захід готовий і надалі підтримувати Україну всіма можливими засобами ― і це було б потужним політичним сигналом.

Союзники України запевняють, що передовсім потрібно надати Україні засоби ППО, а літаки ― дорога й неефективна забаганка. Справді, пише The Economist, нові засоби протиповітряної та протиракетної оборони критичні для українських потреб, надавати їх необхідно. Але це не виключає потребу у винищувачах ― особливо з огляду на те, що для освоєння і злагодженої роботи різних систем ППО треба чимало часу. Зрештою, «українське керівництво просить надати літаки вже тривалий час. Майже в усіх випадках у Києві розумілися на реальній ситуації значно краще, ніж усі західні аналітики. Тож варто прислухатись до прохань Зеленського ― хоч найкраще було б зробити це значно раніше», підсумовує видання.

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