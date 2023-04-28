ЄСПЛ зобовʼязав росію виплатити Грузії €129 мільйонів за порушення прав людини на окупованих територіях

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Європейський суд із прав людини зобовʼязав росію виплатити Грузії €129 мільйонів за порушення прав людини на окупованих територіях. Росіяни напали на Грузію влітку 2008 року й окупували Абхазію та Південну Осетію.

Про це йдеться в рішенні суду.

Cуд встановив, що має юрисдикцію розглядати запит Грузії про компенсації, попри те, що росію у 2022 році вигнали з Ради Європи, а російська сторона не співпрацювала із судом.

ЄСПЛ вирішив, що росія повинна протягом трьох місяців виплатити Грузії €3,25 мільйона компенсації за вбивства щонайменше 50 цивільних у селах Південної Осетії та в буферній зоні. Грузія заявляла про 116 таких випадків, але більшість із них суд відхилив, тому що вони сталися під час 5 днів «гарячої фази війни», а ЄСПЛ своїм попереднім рішенням виключив ці дати з-під своєї юрисдикції.

Також росія має виплатити €2,7 мільйона щонайменше 166 постраждалим від необґрунтованих затримань і нелюдського поводження з боку так званого «Міністерства внутрішніх справ Південної Осетії». Ще €640 тисяч підуть постраждалим від тортур грузинським військовополоненим.

Найбільша сума компенсацій — €115 мільйонів — піде постраждалим від практики окупаційних адміністрацій перешкоджати поверненню грузин до їхніх домівок на окупованих територіях. Таких постраждалих щонайменше 23 тисячі.

Ще €8,42 мільйона присуджуються у звʼязку з нематеріальними збитками для щонайменше 142 людей, які постраждали від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.

Решту запитів на компенсацію судді ЄСПЛ відхилили.