У Кенії затримали ще одного проповідника через масову загибель його послідовників. Кількість жертв «культу голодної смерті» зросла до 103

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Reuters

У Кенії затримали телепроповідника Єзекіеля Одеро після повідомлень про масове вбивство його послідовників.

Про це пише Reuters.

Міністр внутрішніх справ Кенії Кітуре Кіндікі зазначив, що із церкві Одеро «Нове життя» евакуювали десятки людей. Він не повідомив, чи повʼязана ця справа з християнським «культом голодної смерті», через який загинули уже 103 людини.

Місто Мавуені, де діяла церква «Нове життя», розташоване приблизно за 66 кілометрів від лісу Шакахола, де раніше знайшли масове поховання «культу голодної смерті». Його лідера Пола Маккензі звинувачують у тому, що він наказав своїм послідовникам заморити себе голодом, щоб першими «зустріти Ісуса». Він передбачав, що кінець світу станеться 15 квітня.

Слідчі ексгумували тіла 95 членів церкви Маккензі «Добра новина», а ще вісім людей знайшли живими, але вкрай виснаженими. Пізніше вони померли.

Маккензі перебуває під вартою з 14 квітня і не дає публічних коментарів щодо звинувачень.