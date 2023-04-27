Путін підписав указ про «депортацію» громадян України з окупованих територій

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Путін підписав указ, який передбачає «депортацію» українців з окупованих Москвою територій України. Ідеться про Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області.

У документі сказано, що українці які живуть на окупованих територіях і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити там до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.

Окремий пункт указу путіна стосується «депортації» тих, хто створює «загрозу національній безпеці росії». Іноземці, які виступають за «насильницьку зміну основ конституційного ладу» в росії, фінансують терористичну та екстремістську діяльність або беруть участь у «несанкціонованих» акціях, депортуватимуть та «заборонятимуть їм вʼїзд до країни».

Згідно з указом іноземцями вважатимуться ті громадяни, які «заявили про своє бажання зберегти наявне у них громадянство або залишитися особами без громадянства», а також не склали присягу громадянина рф.