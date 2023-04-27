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Кількість постраждалих від ракетного удару по Миколаєву зросла до 23

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Станом на 19:00 у Миколаєві внаслідок ракетного удару кількість постраждалих зросла до 23. Серед травмованих є двоє дітей, а одна людина загинула.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, уламки ракети та вибухова хвиля пошкодили:

Практично повністю зруйновані сім приватних будинків.

Нагадуємо, уночі росія з акваторії Чорного моря обстріляла Миколаїв чотирма ракетами «Калібр».