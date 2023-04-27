Молдова долучилася до групи країн, які підтримують створення спецтрибуналу для росії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr / Konstantin T
Молдова приєдналася до країн, які підтримують створення спецтрибуналу проти росії. Таким чином їх стало 35.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Продуктивні переговори з хорошим колегою та другом Ніку Попеску. Обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році. Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер 35 держав», — зазначив він.
- 19 січня Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу, вже 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення Спеціального міжнародного трибуналу для розгляду злочинів росії проти України.
- Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може розглядати лише ті справи, в яких обидві сторони є членами суду (росія не є членом МКС) або справу передає Рада Безпеки ООН. Передача Радою Безпеки ООН справи до МКС теж є фактично неможлива, бо росія тоді використає свій статус постійного члена Ради Безпеки, щоб ветувати таке рішення.
- Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 5 грудня виступив проти планів Європейського Союзу створити спеціальний трибунал за підтримки ООН для розгляду російських злочинів під час війни в Україні, заявивши, що можна просто провести судовий процес на базі Міжнародного кримінального суду.