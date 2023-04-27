Молдова долучилася до групи країн, які підтримують створення спецтрибуналу для росії

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Flickr / Konstantin T

Молдова приєдналася до країн, які підтримують створення спецтрибуналу проти росії. Таким чином їх стало 35.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Продуктивні переговори з хорошим колегою та другом Ніку Попеску. Обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році. Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер 35 держав», — зазначив він.