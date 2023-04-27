У Норвегії екскомандира «вагнерівців» арештували на 14 діб через бійку в барі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Суд у Норвегії засудив колишнього командира «вагнерівців» Андрія Медведєва до 14 діб арешту за хуліганство та носіння пневматичної зброї в громадському місці.
Про це пише Associated Press.
Водночас суд Осло виправдав Медведєва за звинуваченням у вчиненні насильства над поліцейськими під час його арешту. Про це заявив його адвокат Бриньюльф Ріснес. Поліція затримала Медведєва біля пабу в столиці Норвегії після бійки.
На суді Медведєв визнав свою провину: участь у бійці та носіння пневматичної зброї. Але звинувачення в насильстві проти поліцейського він відкинув.
- У січні 2023 року росіянин Андрій Медведєв — колишній командир з «ПВК Вагнера», незаконно перетнув кордон та попросив про притулок. Володимир Осєчкін повідомив, що Медведєв перейшов кордон з Норвегією в районі населеного пункту Нікель Мурманської області. Згодом «вагнерівцю» висунили звинувачення в насильстві — він побився біля пабу в Осло.
- Медведєва відпустили 22 лютого, після того як допитали про інцидент. На допиті він дав свідчення, однак не визнав себе винним.
- 7 квітня Медведєва заарештували у Швеції. Він їхав автобусом з Норвегії до Швеції, бо йому сказали, що там сигарети коштують удвічі дешевше. Але «вагнерівець» не має дозволу на вʼїзд до Швеції, тому його затримали.