Дослідження: льодовики втратили 2 720 мільярдів тонн льоду за десятиліття

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Європейський космічний корабель Cryosat відстежив близько 200 тисяч льодовиків і виявив, що вони втратили 2 720 мільярдів тонн льоду за 10 років через зміни клімату. Це 2% їхньої загальної маси.

Про це пише BBC.

Дослідження проводили за допомогою радіолокаційного висотоміра. Він посилає мікрохвильові імпульси для відстеження змін висоти вздовж поверхні планети, зокрема і льодовиків.

Науковці зʼясували, що найбільше льоду (89%) було втрачено між 2010 і 2020 роками через потепління атмосфери. 11% втрат — через контакт із теплішими океанськими або озерними водами.

Найбільше втратили льодовики Аляски — понад 80 мільярдів тонн на рік, що дорівнює приблизно 5% від загального обсягу льоду в регіоні за період дослідження.

Європейський Союз планує довгострокову місію із використанням супутників, які спостерігатимуть за льодовиками, яка зараз має кодову назву Cristal.