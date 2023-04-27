Угорщина заперечила, що дозволяє транзит зброї до України

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Міністерство оборони Угорщини заперечує, що дозволяє транзит зброї до України через свою територію. Однак через її повітряний простір регулярно пролітають військові літаки, які доставляють зброю до аеропортів Польщі.

Про це пише 444.hu.

У відомстві наголошують, що «Угорщина і далі не відправляє зброю, боєприпаси або солдатів в Україну і не дозволяє військові поставки в Україну».

Однак з березня по травень минулого року військові вантажні літаки, що прямували до польського Жешува, регулярно пролітали через Угорщину. Саме в Жешуві розташований склад, куди найчастіше прибуває зброя для України. За даними місцевих видань, минулої весни через Угорщину пролетіли 49 військових вантажних літаків.

Ця тенденція спостерігається й зараз — за останні три місяці її повітряний простір перетинали 22 військово-транспортні літаки.

За даними виданням Átlátszó, у період з березня по травень 2022 року в угорському повітряному просторі пройшли 49 військових вантажних літаків з країн-членів НАТО (що належать військово-повітряним силам США, Канади, Італії та Туреччини) і 24 транспортні літаки, зареєстровані в Україні.

Угорські медіа пишуть про те, що французькі військові вертольоти були доставлені українським прикордонникам через угорський аеропорт Дьйор. Три вертольоти Fennec Eurocopter з розпізнавальними знаками Державної прикордонної служби України були зафіксовані вебкамерою Időkép в аеропорту Дьйор 13 і 14 лютого.