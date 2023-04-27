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Вищий антикорупційний суд звільнив від відповідальності нардепку від «Слуги народу» Маргариту Шол. Причина — спливли строки давності.

Про це пише пресслужба ВАКС.

Там зазначили, що кримінальне провадження до суду надійшло 17 січня 2023 року, а декларацію, через яку нардепка отримала звинувачення, подали 29 березня 2021 року. Строк давності щодо недостовірного декларування, якщо злочин не передбачає увʼязнення, становить два роки та вже завершився.

«Обвинувачена кілька разів не зʼявлялася на судові засідання і зазначала про поважні причини такого неприбутття. Разом із тим колегія суддів неодноразово виносила ухвали про накладення на неї грошового стягнення за неявку або неповідомлення заздалегідь про причини неприбуття», — зазначили в суді.

ВАКС не називає прізвище народної депутатки, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться саме про Маргариту Шол.