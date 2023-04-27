Британська розвідка: Росіяни облаштували вогневі позиції на реакторах Запорізької АЕС
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Російська армія облаштувала вогневі позиції на ядерних реакторах Запорізької атомної електростанції. Їх видно на супутникових знімках.
Фотографії у своєму Twitter опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.
Знімки датовані березнем 2023 року. На дахах 2, 3 та 5-го реакторів видно певні прибудови. Зокрема, на даху другого реактора видно щось схоже на будку або спостережний пункт, а на даху третього — вогневі позиції, які захищені мішками з піском.
За словами британської розвідки, це означає, що реактори ЗАЕС інтегровані в тактичну оборону станції, тож існує великий ризик їх пошкодження під час бойових дій.
- ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. Із серпня окупанти регулярно обстрілювали ЗАЕС та Енергодар, у звʼязку з чим станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі.
- У вересні на станції побувала делегація МАГАТЕ із 14 осіб, після чого на ЗАЕС залишилися співробітники агентства. Вони періодично змінюються.
- Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Володимир Зеленський заявляв, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі радіаційної катастрофи».