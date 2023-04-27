Американські ядерні підводні човни вперше за 30 років відновлять візити до Південної Кореї

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США та Південна Корея домовилися про відновлення візитів американських ядерних підводних човнів у південнокорейські порти. Так там хочуть відреагувати на ядерні погрози з боку КНДР.

Про це пише The Guardian.

Президенти США та Південної Кореї пригрозили «швидкою нищівною та рішучою відповіддю» на будь-який ядерний напад з боку Північної Кореї, зокрема ядерним ударом у відповідь від США.

«Ядерна атака Північної Кореї проти США або їхніх партнерів неприйнятна і призведе до краху будь-якого режиму», — сказав Байден.

Візит Байдена та його заяви припали на час зростаючої нервозності в Південній Кореї через нарощування ядерного потенціалу Північної Кореї та закликів до Сеулу розробити власний ядерний арсенал. Занепокоєння щодо загрози, яка походить від її сусідки, викликала в Південній Кореї серйозну розмову про те, чи слід країні розробляти власні засоби ядерного стримування. Згідно з недавніми опитуваннями громадської думки, яка колись вважалася другорядною точкою зору, ідею про володіння ядерною зброєю тепер підтримують більшість південнокорейців.

Південна Корея відмовилася від своєї ядерної програми майже 50 років тому, коли підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Офіційні особи у Вашингтоні прагнуть зберегти цю позицію, побоюючись, що півострів може стати центром потенційно небезпечних перегонів озброєнь між Північчю та Півднем.

Але програми озброєнь Північної Кореї, що швидко розвиваються, зокрема балістичні ракети, які теоретично можуть досягти материкової частини США, посилили стурбованість Південної Кореї з приводу того, чи справді США використовуватимуть ядерну зброю для захисту свого союзника.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який відмовився від політики свого ліберального попередника щодо взаємодії з Північчю, раніше цього року заявив, що його країна розглядає розробку власної ядерної зброї або попросить США розмістити її на півострові.