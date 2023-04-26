Італія обіцяє пришвидшити вступ України до ЄС і долучитися до відновлення
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / Oleksii Liskonih
Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні пообіцяла допомогти Україні виконати умови для вступу в Європейський Союз і пришвидшити початок переговорів із цього питання.
Про це пише Укрінформ.
За словами італійського президента Сержіо Матарелли, його країна «рішуче переконана в необхідності приєднання України до ЄС в найкоротші терміни».
Італія планує надавати політичну підтримку Україні та сприяти співпраці між українськими й італійськими компаніями.
Джорджа Мелоні також заявила, що у 2025 році Італія може прийняти конференцію з питань відновлення України, щоб «дати новий імпульс процесу відбудови зруйнованого». А вже зараз експортно-кредитне агентство SACE, підконтрольне італійському уряду, готове знову працювати в Україні в межах міжнародної фінансової підтримки.
- Україна подала заявку на вступ у ЄС 28 лютого 2022 року. 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу. Відповідне рішення ухвалили на саміті лідерів країн-членів ЄС.
- У лютому 2023 у ЄС розповіли, коли оцінять виконання Україною умов для початку перемовин про вступ до Євросоюзу.