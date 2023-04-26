Британський регулятор заблокував придбання Microsoft розробника ігор Activision Blizzard
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Британський антимонопольний орган заблокував придбання Microsoft розробника ігор Activision Blizzard. Там кажуть, що це порушить конкуренцію на ринку відеоігр.
Про це пише Bloomberg.
Управління з конкуренції та ринків зазначило, що продаж деяких ігор, наприклад Call of Duty, не вирішить проблеми угоди, як і обіцянка дозволити конкурентам продавати ігри на своїх платформах.
«Microsoft уже займає сильну позицію та має перевагу перед іншими конкурентами у сфері хмарних ігор. Ця угода зміцнить цю перевагу, даючи можливість підірвати нових та інноваційних конкурентів», — сказав Мартін Коулман, голова незалежної групи експертів, яка проводила це розслідування.
На думку регулятора, придбання Activision Blizzard призведе до зростання цін, зменшення конкуренції та інноваційності.
- Microsoft домовилася про купівлю Activision Blizzard у січні 2022 року. Медіа оцінюють угоду в $70 мільярдів. У Microsoft заявили, що після закриття угоди ігри розробника стануть доступні не тільки на Xbox і РС, але й на PlayStation від Sony. Згодом компанія оголосила, що перенесе франшизу Call of Duty на Nintendo Switch. Угоду планувалося закрити до 30 червня 2023 року.
- Activion Blizzard відома такими іграми, як Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft. Аудиторія Activision — приблизно 154 мільйони активних користувачів на місяць на різних ігрових платформах.