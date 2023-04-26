Сили оборони за добу ліквідували 640 росіян і відбили 39 атак
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Росія продовжує штурмувати Бахмут. За минулу добу Сили оборони відбили 39 атак ворога та ліквідували 640 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Основні зусилля росія зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Марʼїнку.
Авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також вдалося ліквідувати два ворожі безпілотники.
Ракетні війська та артилерія ЗСУ вразили зенітно-ракетний комплекс, чотири райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію окупантів.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року рф почала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків.
- У квітні 2022 року Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, а восени деокупували частину Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Наразі бої тривають на сході та півдні України.
- Інтенсивні бої в районі Бахмуту тривають з липня 2022 року. У Генштабі ЗСУ зазначали, що на захоплення Бахмуту рф кинула найпідготовленіші частини регулярних військ і «вагнерівців», більшу частину артилерії окупантів зосереджено саме на цьому напрямку.
- 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ готуються відновити активну деокупацію.