Єврокомісія погодила заборону на імпорт олії з України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Michel Curi / Flickr
Європейська комісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України, однак виступила за збереження її транзиту.
Про це повідомляє RMF24 з посиланням на заяву міністра сільського господарства Роберта Телуса.
За його словами, Польща не відмовиться від односторонньої блокади українського імпорту, допоки не будуть виконані її умови.
«Ми не відмовимося від своїх дій, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантують, що польський фермер буде в безпеці, коли йдеться про питання, повʼязані з торгівлею, припливом товарів з України до Польщі», — сказав Телус після переговорів із комісарами ЄС.
Він зазначив, що польска сторона досі веде переговори щодо заборони імпорту борошна, меду, цукру, мʼяких фруктів (заморожених), яєць, мʼяса (особливо птиці), молока та молочних продуктів, а також яблучного соку.
- Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував всі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Повідомлялося, що фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили €417 мільйонів через наплив українського зерна на їхні ринки.
- Уже 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України, також там вирішили ввести заборону на транзит.
- Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині, однак пообіцяли зберегти транзит. Єврокомісія назвала рішення трьох країн неприйнятними. Після переговорів Польща пообіцяла відновити транзит зерна. Однак Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Також Єврокомісія вирішила виділити додаткові €100 мільйонів для допомоги фермерам, які зазнали збитків.