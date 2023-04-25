Імʼя Пеле хочуть додати до словника португальської мови

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«Фонд Пеле» пропонує включити імʼя футболіста до офіційного словника португальської мови.

Про це пише The Nation View.

Його додадуть як синонім до таких слів як «велич», «неперевершений» та «унікальний».

«Усі знають і шанують найкращого бразильця всіх часів. Тепер настав час вшанувати Пеле, увічнивши короля словом у словнику», — йдеться в заяві «Фонду Пеле» у соцмережах.

Активісти запустили сторінку для збору підписів, де всі охочі можуть підтримати ініціативу.