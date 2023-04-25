Імʼя Пеле хочуть додати до словника португальської мови
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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«Фонд Пеле» пропонує включити імʼя футболіста до офіційного словника португальської мови.
Про це пише The Nation View.
Його додадуть як синонім до таких слів як «велич», «неперевершений» та «унікальний».
«Усі знають і шанують найкращого бразильця всіх часів. Тепер настав час вшанувати Пеле, увічнивши короля словом у словнику», — йдеться в заяві «Фонду Пеле» у соцмережах.
Активісти запустили сторінку для збору підписів, де всі охочі можуть підтримати ініціативу.
- Пеле народився 23 жовтня 1940 року в місті Трес-Коракес. Легендарний гравець, якого називали «Королем», уперше зіграв на Чемпіонаті світу 1958 року у Швеції — у 17 років. Тоді він став наймолодшим футболістом турніру. Товариші по команді винесли його з поля на плечах після того, як він забив два переможні для Бразилії голи. Він був професійним футболістом з 1956 до 1977 року. Тричі ставав чемпіоном світу. ФІФА визнала його найкращим футболістом ХХ століття.
- У 1967 році учасники громадянської війни в Нігерії погодилися на короткочасне припинення вогню, щоб Пеле міг зіграти матч у країні. У 1997 році королева Великої Британії Єлизавета II посвятила його в лицарі. Коли Пеле відвідав Вашингтон, щоб допомогти популяризувати гру в Сполучених Штатах, президент США перший простягнув йому руку.
- Після того, як Пеле припинив грати в футбол, він був міністром спорту Бразилії, бізнесменом і послом ЮНЕСКО та ООН. Він грав у кіно, серіалах, складав пісні та записував диски з популярною бразильською музикою. Із 2021 року Пеле лікувався від раку товстої кишки. 29 грудня 2022 року легендарний бразильський футболіст помер у віці 82 роки.