Bloomberg: У 2023 країни Східної Європи позичили втричі більше, ніж минулого року
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Країни Східної Європи в 2023 році позичили втричі більше, ніж за такий самий період минулого року, пише Bloomberg.
За інформацією видання, уряди країн Східної Європи вже цього року позичили майже $32 мільярди. Зокрема, Польща взяла в борг $9 мільярдів, Румунія — $6 мільярдів, а Угорщина — $5 мільярдів. Ці три країни увійшли до пʼятірки найбільших позичальників з ринків, що розвиваються.
Цього року позичати на ринках облігацій стало набагато дорожче після того, як центральні банки по всьому світу швидко підвищили процентні ставки. Зокрема, Польща платить 5,5% річних за новою тридцятирічною облігацією. У 2021 році цей показник становив би менше за 4%.
За оцінками аналітиків Bloomberg, дефіцит бюджету Східної Європи цього року зросте до 4,3% ВВП регіону з 1,3% у 2021 році.
- Згідно зі звітом дослідницького інституту SIPRI, у 2022 році світові витрати на військові потреби встановили новий рекорд. Вони досягли позначки $2,224 трильйона.