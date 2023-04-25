Астрономи зробили перший детальний знімок супутника Марсу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Emirates Mars Mission
Космічний апарат Обʼєднаних Арабських Еміратів сфотографував супутник Марсу Деймос із відстані 100 кілометрів. Це перший такий знімок за останні десятиліття.
Про це пише Space.
«Ці зображення та спостереження є значним поступом у наших знаннях про Деймос, його атмосферу, склад, походження і в тому, що він означає для нашого розуміння Марсу в більш широкому сенсі», — йдеться в заяві Космічного агентства ОАЕ.
Завдяки цьому фото науковці спростували теорію про те, що Деймос — це астероїд, захоплений тяжінням Марса. Як і другий супутник Червоної планети Фобос, він утворився одночасно з планетою.
- Нещодавно астрономи виявили астероїд 2023 FW13, який обертається навколо Сонця синхронно із Землею. Як і Місяць, він є ще одним стародавнім супутником нашої планети.