Астрономи зробили перший детальний знімок супутника Марсу

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Emirates Mars Mission

Космічний апарат Обʼєднаних Арабських Еміратів сфотографував супутник Марсу Деймос із відстані 100 кілометрів. Це перший такий знімок за останні десятиліття.

Про це пише Space.

Emirates Mars Mission

«Ці зображення та спостереження є значним поступом у наших знаннях про Деймос, його атмосферу, склад, походження і в тому, що він означає для нашого розуміння Марсу в більш широкому сенсі», — йдеться в заяві Космічного агентства ОАЕ.

Завдяки цьому фото науковці спростували теорію про те, що Деймос — це астероїд, захоплений тяжінням Марса. Як і другий супутник Червоної планети Фобос, він утворився одночасно з планетою.