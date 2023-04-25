ЄС оголосив про виплату Україні ще €1,5 мільярда макрофінансової допомоги

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Reuters / «Бабель»

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про виділення ще €1,5 мільярда для України. Це відбулося в рамках пакету макрофінансової допомоги, загальна сума якої становить €18 мільярдів.

За словами Ляєн, Євросоюз продовжить допомагати Україні протистояти російській агресії, підтримувати роботу українських інституцій та інфраструктури, а також проводити реформи.