Netflix інвестує $2,5 мільярда в нові південнокорейські фільми та серіали

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Стримінговий сервіс Netflix інвестує $2,5 мільярда в Південну Корею протягом наступних чотирьох років.

Співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос заявив про це у Вашингтоні на зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, який зараз перебуває у США з державним візитом.

Сарандос сказав, що сума $2,5 мільярда вдвічі перевищує інвестиції Netflix у Південну Корею після запуску сервісу в країні у 2016 році.

«Неймовірно, що любов до корейських шоу призвела до більшого інтересу до Кореї завдяки захоплюючим історіям корейських творців. Їхні історії зараз лежать в основі глобального культурного духу часу», — додав Сарандос.

Netflix уже досяг успіху з південнокорейськими серіалами, включно з надзвичайно популярною «Грою в кальмара». У 2021 році цей серіал став найпопулярнішим на Netflix за весь час. За перші 28 днів після запуску його переглянули 111 мільйонів користувачів. Серіал розповідає історію людей з боргами, які змагаються за величезний грошовий приз у серії південнокорейських дитячих ігор зі смертельним поворотом.