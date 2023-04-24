США очікують, що росіяни почнуть наступ на кількох ділянках в Україні
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Російська армія після покращення погодних умов може піти в наступ на кількох ділянках — США посилюють безпекову допомогу Україні, щоб вона мала всі можливості для власного контрнаступу.
Про це в інтервʼю «Голосу Америки» заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
«Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках. Ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити українців, щоб вони могли якнайкраще захищатися. А якщо вони ухвалять рішення щодо власних наступальних операцій, то мали б можливості їх провести», — розповів Джон Кірбі.
Зараз серед потреб України — бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона, матеріально-технічне забезпечення.
Раніше очільник воєнної розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни накопичують ракети, аби протистояти контрнаступу України.
- 29 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ української армії почнеться в найближчі місяці, у ньому братиме участь західна техніка. У Пентагоні вважають, що Сили оборони України мають дуже хороші шанси на успішний контрнаступ навесні цього року — Україна суттєво виснажила російські війська, а західне озброєння допоможе українській армії піти в контрнаступ.