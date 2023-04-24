Кирило Буданов: Росіяни накопичують ракети, аби протистояти контрнаступу України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю РБК-Україна розповів, що російське військо протягом місяця накопичує далекобійні ракети. Ними окупанти намагатимуться зірвати контрнаступ Сил оборони України.
За словами Буданова, росіяни планують завдавати ударів по «угрупованнях військ, які формуватимуться».
«До осені, якщо вони не витрачатимуть жодної, то матимуть певну кількість ракет — меншу за ту, з якою вони входили в ці ракетні атаки, але досить значну. Проте цього не станеться, тому що вони планують використовувати ці ракети зараз», — зазначив голова ГУР.
- 19 квітня видання The New York Times написало, що росія в обхід санкцій імпортує західні технології для ракет. Ідеться про продажі чипів та інших електронних компонентів через Вірменію, Казахстан та інші країни Центральної Азії.