Кирило Буданов: Росіяни накопичують ракети, аби протистояти контрнаступу України

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Reuters / «Бабель»

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю РБК-Україна розповів, що російське військо протягом місяця накопичує далекобійні ракети. Ними окупанти намагатимуться зірвати контрнаступ Сил оборони України.

За словами Буданова, росіяни планують завдавати ударів по «угрупованнях військ, які формуватимуться».

«До осені, якщо вони не витрачатимуть жодної, то матимуть певну кількість ракет — меншу за ту, з якою вони входили в ці ракетні атаки, але досить значну. Проте цього не станеться, тому що вони планують використовувати ці ракети зараз», — зазначив голова ГУР.