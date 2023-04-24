Gulagu.net: У росії затримали «вагнерівця», який розповів про вбивства дітей в Україні

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Reuters

У Саратовській області затримали екснайманця «ПВК Вагнера» Азамата Улдарова, який раніше зізнався у вбивстві сотень українців, зокрема дітей у Бахмуті й Соледарі. Затримали його на вході до місцевого відділення Слідчого комітету.

Разом із силовиками там були «вагнерівці», які побили Улдарова і пообіцяли вбити його за свідчення проти засновника ПВК Євгена Пригожина. Про це заявив засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін.

Осєчкін дізнався про побиття від самого Улдарова — той зателефонував на його номер під час інтервʼю в прямому ефірі (розмова потрапила на відео).

У Gulagu.net запідозрили, що «вагнерівці» дізналися про час та місце допиту Улдарова в місцевому Слідчому комітеті або від співробітників СКР, або від представників МВС.

Раніше двоє колишніх командирів-«вагнерівців» розповіли про вбивства десятків українських дітей та підрив ями з пораненими українськими військовополоненими та власними товаришами по службі, які відмовилися брати участь у бойових діях. Найманець зізнався в масових розстрілах людей у ​​Соледарі та Бахмуті, зокрема дітей.

Після публікації відео із зізнаннями найманців Улдаров розповів, що йому та його близьким почали погрожувати від імені засновника «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина.

У відповідь російський олігарх взявся заперечувати заяви колишніх «підопічних». Пригожин заявив, що «вагнерівці» не вбивали мирних мешканців та дітей, бо «прийшли їх рятувати».