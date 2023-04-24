Міністр освіти Оксен Лісовий: Перехід на 12-річну систему шкільної освіти запланований на 2027 рік
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Перехід на 12-річну систему шкільної освіти запланований у законі на 2027 рік. Він має відбутися в межах реформи Нової української школи.
Це 24 квітня пояснив міністр освіти Оксен Лісовий.
Для такого переходу необхідно мати затверджений державний стандарт про профільну старшу школу — зараз його лише розробляють. Також перехід вимагатиме чималих коштів, які нині в бюджеті не передбачені, тому такі зміни на 2024 рік зараз не плануються.
«Окрім того, на мою думку, ми не можемо говорити про прискорення переходу на 12-річну школу як основного інструмента для подолання освітніх втрат. Для цього потрібні більш комплексні рішення, пошуком яких вже займаємося із командою», — пояснив міністр.
- 19 квітня голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак заявив, що оптимальним варіантом вирішити проблеми освітніх втрат, яких зазнала Україна через COVID-19 і війну, може стати запровадження 12-річної системи освіти уже з 2024 року.