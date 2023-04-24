«Ми сильніші, ніж рік тому». Зеленський упевнений в успішному контрнаступі

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Президент України Володимир Зеленський упевнений в успішному контрнаступі Сил оборони проти армії росії.

Про це він заявив в інтервʼю каналу Al Arabiya.

Президент не навів деталі наступу, але сказав, що армія готується, а влада робить «усе можливе, аби посилити її». Вплив витоку даних із Пентагону щодо українського контрнаступу, за словами президента, був незначним.

Зеленський наголосив, що українці вірять у близькість перемоги у війні. Відповідаючи на запитання щодо ситуації на полі бою, президент зазначив, що «не може назвати її гарною».

«Але ми боремося. Ми сильніші, ніж рік тому», — наголосив він.