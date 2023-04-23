Медіа: У Судані атакували вʼязницю, де утримували експрезидента Аль-Башира. Імовірно, він утік разом із тисячами вʼязнів

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Reuters

У столиці Судану Хартумі Сили швидкого реагування (RSF) атакували вʼязницю Копер, де утримували колишніх лідерів режиму Омара аль-Башира та самого експрезидента.

Про це пише Sudan Post.

Місцезнаходження аль-Башира наразі невідомо.

Reuters

За словами очевидців, озброєні представники RSF увірвалися до вʼязниці й звільнили тисячі в’язнів. Серед них було кілька високопосадовців режиму аль-Башира, яких утримували за звинуваченнями в корупції та інших злочинах, зокрема, захопленні влади в 1989 році. Чи був серед звільнених вʼязнів Аль-Башир, наразі невідомо.

Агентство Al Araby повідомило, що аль-Башир утік із вʼязниці.

«Повалений президент Судану Омар аль-Башир втік із вʼязниці Копер на північ від Хартума в супроводі великої кількості увʼязнених», — йдеться у дописі Al Araby.