Велика Британія евакуювала своїх дипломатів зі столиці Судану

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Reuters

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив, що Сполучене Королівство евакуювало дипломатів та їхні родини з Судану. За його словами, операція була швидкою і водночас складною.

Про це пише BBC.

За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, в операції брали участь понад 1 200 військових.

Наразі країна працює над тим, щоб убезпечити всіх британських громадян, які залишаються в Судані.

«Ми закликаємо ворогуючі сторони запровадити негайне та тривале припинення вогню, щоб дозволити цивільним виїхати. Уряд Великої Британії зробить усе можливе задля безпечного проїзду наших громадян у ситуації, яка залишається дуже складною», — заявили в уряді Великої Британії.

Британським громадянам радять сховатися та звʼязатися з Міністерством закордонних справ, щоб повідомити своє місцезнаходження та контактні дані.