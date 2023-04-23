Google навчила чат-бот Bard писали код 20 мовами програмування. Він може допомогти програмістам-початківцям

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Компанія Google оновила свій чат-бот Bard зі штучним інтелектом. Тепер він може писати код двадцятьма мовами програмування і допомагати програмістам.

Чат-бот Bard створює програмні коди такими мовами, як Java, Javascript, Python, C++ тощо. У блозі компанії зазначили, що Bard здатний не тільки генерувати новий код, але й виправляти свої помилки, якщо користувач попросить про це.

Його інтегрували із сервісами Google, тому він вміє експортувати код у хмару розробки Colab і писати функції для «Google Таблиці».

Також чат-бот може пояснювати фрагменти коду, наприклад, Bard розповість, чому певна частина видає такий результат, а потім оптимізує її за потреби.

Утім, Bard досі тестують, тому його відповіді варто перевіряти.