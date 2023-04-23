Google навчила чат-бот Bard писали код 20 мовами програмування. Він може допомогти програмістам-початківцям
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Videvo
Компанія Google оновила свій чат-бот Bard зі штучним інтелектом. Тепер він може писати код двадцятьма мовами програмування і допомагати програмістам.
Чат-бот Bard створює програмні коди такими мовами, як Java, Javascript, Python, C++ тощо. У блозі компанії зазначили, що Bard здатний не тільки генерувати новий код, але й виправляти свої помилки, якщо користувач попросить про це.
Його інтегрували із сервісами Google, тому він вміє експортувати код у хмару розробки Colab і писати функції для «Google Таблиці».
Також чат-бот може пояснювати фрагменти коду, наприклад, Bard розповість, чому певна частина видає такий результат, а потім оптимізує її за потреби.
Утім, Bard досі тестують, тому його відповіді варто перевіряти.
- Google розробив свою відповідь СhatGPT — чат-бот Bard. Його відмінність у тому, що бот від Google може отримувати доступ до актуальної інформації з інтернету та має кнопку Google it, що відкриває пошук. Він доступний лише повнолітнім користувачам.
- Після запуску Bard компанія Google втратила $100 мільярдів ринкової вартості. Причина — чат-бот поділився недостовірною інформацією в рекламному відео.